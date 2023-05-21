الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

مقتل 5 عناصر على الأقل من حرس الحدود جنوب شرقي إيران

احتفالية في البترا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

ايعاز من مدير الضمان الاجتماعي بشأن المتقاعدين

الأردن يحتضن مؤتمرا دوليا للأمن الدوائي في 5 حزيران القادم

الدفاع المدني يتجهز اليوم لإعادة الشابة نادية التي تزن 400 كغم لمنزلها في الزرقاء

وفد سعودي يزور وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات

شكاوى من انقطاع دواء "جامسيت" في المراكز الصحية والمستشفيات

مُعلم أردني ينشر كلمات مؤثرة على آخر ورقة امتحان قدمها طالبه قبل وفاته

خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا

 
الأحد، 21-05-2023 11:54 ص

الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

20190614_1560532161-1237-large


الوكيل الإخباري - قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.اضافة اعلان


واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف سعري عند 60 دولارا للبرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا، وكذلك تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم حربها ضد أوكرانيا.

وقالت مجموعة السبع أمس السبت خلال القمة السنوية لقادتها إنها ستعزز الجهود لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار "مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية"، دون الخوض في تفاصيل.

وقال بيرول لوكالة رويترز في مقابلة على هامش القمة إن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم تحليلات ومدخلات لمجموعة السبع بشأن الطاقة، لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر على إمدادات النفط والوقود العالمية.

إقرأ ايضا
33d54b0b-60853ad4dd351

الأردن الأول في منطقة الشرق الأوسط بتصدير المحيكات للولايات المتحدة

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

LYNXMPEA5M0AC_L

هل يستمر الذهب عالمياً في الارتفاع نحو 2000 دولار ؟

2425

توقعات بانفراجة قريبة بعد مفاوضات الدين الأميركي

22544552

مجموعة السبع تعتزم بحث الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

2512

رئيسة وزراء إيطاليا تحث صندوق النقد على مساعدة تونس

أخبار متعلقة
OilwellinColorado_800x533_L_1645345712

زيادة واردات الصين من النفط الروسي

2152

ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.52 مليون برميل يومياً

64634b6e4c59b71b0f78e81b

الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى

3500

توقعات أكثر إيجابية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي لعام 2023

ذهب

استقرار أسعار الذهب عالمياً

2177571-240917457

الصين: سنرد على أي عقوبات غربية ضد شركاتنا