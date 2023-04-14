الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ للإنتاج قد تؤدي لعجز في المعروض

الوكيل الاخباري -

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قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تزيد من عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط "المستهلكون الذين يواجهون تضخما في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر".وأضافت الوكالة "هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو".وصرحت الوكالة بأنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبك+ بدءا من آذار/ مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.