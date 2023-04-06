النفط يتراجع بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة

الوكيل الإخباري - تراجع النفط يوم الخميس إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلا عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 84.25 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 73 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 79.88 دولار للبرميل.

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وصعد الخامان بأكثر من 5.5 بالمئة هذا الأسبوع ليتجها صوب تسجيل مكاسب لثالث اسبوع على التوالي بعد أن أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.



وكشفت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل. ( الاقتصادية )

