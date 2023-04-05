الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

حادث تصادم بين 3 مركبات على مخرج نفق صويلح

النفط يرتفع بفعل خفض أوبك+ للإنتاج

أوقاف القدس تحذر من مغبة اقتحام الأقصى

الذهب عالمياً يُحلق فوق 2020 دولار للأونصة

هل الحقن العلاجي يُفطر؟ .. الإفتاء تجيب

السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على سعر البطاطا والباذنجان

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

 
الأربعاء، 05-04-2023 08:36 ص

النفط يرتفع بفعل خفض أوبك+ للإنتاج

LYNXMPEJ3401C_L


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك+.اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.32 دولار .

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 81.04 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما مما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 آذار.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو أربعة ملايين برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميل

ومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

إقرأ ايضا
143-142928-crisis-diesel-scarcity-high-prices-looms-europe_700x400

قفزة بصادرات ديزل الشرق الأوسط لأوروبا

2156421-508061269

الذهب عالمياً يُحلق فوق 2020 دولار للأونصة

42023310580551362123

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

818280_0

ارتفاع برنت في التعاملات الآجلة

3e8d81ac-بورصة-عمان-أرشيفية (1)

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد ارتفاع الذهب

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ3301Q_L

النفط يواصل الارتفاع بعد قرار أوبك+ بخفض المزيد من الإنتاج

540e9db2-f327-4154-bcc1-eeb39f493d9b_16x9_1200x676-2

برنت ينخفض 1% ويسجل 73 دولاراً للبرميل

main_image6411691326b09

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك

000_324288M (1)

النفط يهوي لأقل من 80 دولاراً للبرميل

252

النفط يهبط وسط مخاوف الركود

212

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية