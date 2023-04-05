النفط يرتفع بفعل خفض أوبك+ للإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك+.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.32 دولار .وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 81.04 دولار للبرميل.وتلقت الأسعار دعما مما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 آذار.وتراجعت مخزونات البنزين بنحو أربعة ملايين برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميلومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.