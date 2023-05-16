الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الصادرات الروسية من النفط والمنتجات النفطية في أبريل 2023 كانت الأعلى منذ فبراير 2022، حينما أطلقت موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري، إلى أن الصادرات الروسية من النفط والمنتجات النفطية زادت الشهر الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي قبله إلى 8.3 مليون برميل.

وأوضحت الوكالة أن إمدادات النفط زادت بمقدار 250 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، فيما انخفضت صادرات المنتجات النفطية بنحو 200 ألف برميل يوميا.



وبلغت إمدادات الذهب الأسود الروسي إلى الاتحاد الأوروبي 400 ألف برميل يوميا، وتم توجيهها بشكل أساسي إلى هنغاريا (المجر) وسلوفاكيا عبر خط أنابيب وإلى بلغاريا عن طريق البحر. روسيا اليوم