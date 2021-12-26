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الأحد، 26-12-2021 11:40 ص

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن المسوحات الجيولوجية تشير إلى وجود كميات من الفوسفات في في المناطق الشرقية، خاصة منطقة الريشة. 

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وبيّن الخرابشة، خلال لقاء صحفي حضره "الوكيل الاخباري" أن الوزارة أطلقت برنامج للتنقيب يشمل مساحة 3 الاف كيلو متر، تم البدء بـ 120 كيلو متر في المرحلة الاولى، متوقعا ان تنتهي بعد عام. 


وأضاف أن الوزارة لن تبيع الفوسفات الخام ابدا، وستعمل على استخدامه في الصناعات التحويلية، موضحا أنه من الممكن إشراك شركة البترول الوطنية في أعمال التنقيب وقد يتم الاستعانة بشركات أجنبية. 


وتأمل الخرابشة أن يتم انشاء مدينة صناعية في المنطقة مع زيادة أعمال التعدين والتنقيب. 

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