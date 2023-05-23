الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

 
الثلاثاء، 23-05-2023 03:32 م

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

2023_05_22_01_45_34


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء شراء خدمة نقل النفط العراقي الخام بحسب الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري.

اضافة اعلان


وقال إن موعد بيع نسخ دعوة العطـاء إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني يبدأ من اليوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء 31 أيار الحالي الساعة 12 ظهراً.


وأضاف أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على الإيميل: [email protected] ، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023 ولغاية الساعة 12 ظهرا, فيما حددت الوزارة آخـر موعد لتقديم العروض الساعـة الـ 12 ظهراً مـن يـوم الخميس الموافق 15/6/2023.


ويتم دفع ثمن نسخة وثيقة الشراء والبالغ قيمتها 2500 دينار إلكترونيا من خلال تطبيق (اي فواتيركم) أو من خلال تطبيقات البنوك للدفع الإلكتروني ويتم استلام وثائق الشراء من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة.


وبحسب الحياري، يشترط أن يكون المناقص حاصلاً على رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطرق سارية المفعول طيلة فترة تنفيذ العطاء صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري مصنفة ضمن الفئة الأولى بموجب تعليمات ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن على الطرق وترخيص الفروع وإصدار التصاريح بموجب أحكام المواد (20/أ) (6)، (11)، (13) من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم (4) لسنة 2013.


وأشار إلى أنه يتم الحصول على طلب الشراء إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني: Memr.gov.jo.

إقرأ ايضا
883d9a7dacd7665d3073199386a81521

النقد الدولي: بريطانيا ستتجنب الركود العام الجاري

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب

2187796-47506620

توقعات بتراجع معدل التضخم في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 30 عاما

file

الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين

3 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

أخبار متعلقة
22196d61-9797889 (1)

النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في عدة دول من بينها الأردن العام الحالي

main_image637648f66672a

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند "-BB" مع نظرة مستقرة

444

ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 2.5%

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشا بالسوق المحلية

ce7aba95-0

24.7 % ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي