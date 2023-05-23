الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء شراء خدمة نقل النفط العراقي الخام بحسب الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري.

اضافة اعلان



وقال إن موعد بيع نسخ دعوة العطـاء إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني يبدأ من اليوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء 31 أيار الحالي الساعة 12 ظهراً.



وأضاف أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على الإيميل: [email protected] ، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023 ولغاية الساعة 12 ظهرا, فيما حددت الوزارة آخـر موعد لتقديم العروض الساعـة الـ 12 ظهراً مـن يـوم الخميس الموافق 15/6/2023.



ويتم دفع ثمن نسخة وثيقة الشراء والبالغ قيمتها 2500 دينار إلكترونيا من خلال تطبيق (اي فواتيركم) أو من خلال تطبيقات البنوك للدفع الإلكتروني ويتم استلام وثائق الشراء من قبل مندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة.



وبحسب الحياري، يشترط أن يكون المناقص حاصلاً على رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطرق سارية المفعول طيلة فترة تنفيذ العطاء صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري مصنفة ضمن الفئة الأولى بموجب تعليمات ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن على الطرق وترخيص الفروع وإصدار التصاريح بموجب أحكام المواد (20/أ) (6)، (11)، (13) من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم (4) لسنة 2013.



وأشار إلى أنه يتم الحصول على طلب الشراء إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني: Memr.gov.jo.

