الطاقة توقع مذكرتي تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد مذكرتي تفاهم الأولى مع (الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب) لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا والثانية مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة.

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ووقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، فيما وقع المذكرة عن المتكاملة نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة وعن شركة سولفيست التركية رئيس الشركة اندريه بوريسوف.



وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم مع الشركة المتكاملة ومدتها نحو 16 شهرا تنص على استكشاف والتنقيب عن النحاس في أرض تبلغ مساحتها 78 كم مربع (بعيدا عن المنطقة الحساسة بيئيا في المحمية- البرية الرئيسية). تنفذ خلالها الشركة دراسة استطلاعية ومن ثم دراسة جدوى اقتصادية.



أما عن المذكرة مع شركة سولفيست فقال الوزير الخرابشة ان المذكرة ومدتها 14 شهرا هي الثانية مع شركة سولفيست وتشمل استكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي ابو خشيبة جنوب المملكة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة لاستغلال المعادن الاستراتيجية.



وأضاف أن الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا مؤكدا أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية.



وأشار الوزير الخرابشة إلى أن الوزارة سبق وان وقعت في شهر نيسان الماضي مع شركة سولفيست مذكرة تفاهم لإستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول لافتا الى ان الشركة ملتزمة للان ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.



من جانبه قال رئيس هيئة المديرين في الشركة المتكاملة المهندس زياد المناصير بأن الشركة تتطلع قدماً نحو التعاون والعمل مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتشغيل الأيدي العاملة في هذا المشروع الحيوي.



وأضاف، في ضوء النتائج الأولية لتموضعات النحاس في المنطقة ، فإن هذا المشروع الحيوي يضع المملكة على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية مؤمنون بلا شك بأن بيئتنا الخصبة وأن محمياتها الطبيعية هي جزء هام من مسيرة الأردن الحضارية، والتي نحرص كل الحرص على المحافظة عليها.

