الطباع: قطاع التصدير بالمملكة يحتاج إلى الدعم

الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن القطاع التصديري بالمملكة يحتاج إلى الدعم الذي يمكنه من التوسع والتطور وتمكين غالبية الصناعات من التصدير، إلى جانب تعزيز آليات تصدير قطاع الخدمات.

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وأشار الطباع خلال لقائه وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية، اليوم السبت، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إلى وجود العديد من الصعوبات التي تواجه الصادرات، منها الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والضرائب على المبيعات المرتفعة.



ولفت، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية بهدف بحث الملامح العامة للاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة نمو الصادرات الوطنية من سلع وخدمات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتحفيز وتطوير خدمات الترويج خلال الفترة 2022- -2023، إلى تحديات أخرى تتعلق بأسعار الفوائد، وصعوبة الحصول على التمويل لغايات التصدير، وغيرها العديد من الصعوبات التي تحتاج إلى حلول.



وبين الطباع أن الأردن كسوق صغير يواجه مشكلة المنافسة خاصة وأن عدد من الدول المجاورة تمتلك مزايا تنافسية من حيث التكاليف والأسعار، إلى جانب أن الأسواق التقليدية التي يعتمد عليها الأردن بشكل عام غير مستقرة مما انعكس سلباُ على كلف الصناعة.



وقال الطباع " إن العديد من الدول اتبعت استراتيجيات تستهدف دعم الصادرات لديها وحققت نجاحا كبيرا وتمكنت من تحفيز النمو لديه، فالصادرات أحد أهم العوامل المحفزة للنمو والتي تسهم كذلك في تعزيز الإنتاجية.

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