الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط مستشفى الشفاء

ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

3 آلاف عداد خاص و63 محطة شحن للسيارات الكهربائية

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف ليلا

وزير الخارجية يلتقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة

للأردنيين الباحثين عن فرص عمل والمدعوين لوظائف حكومية

صدور معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

استشهاد أحد كوادر وكالات الأنباء الفلسطينية "وفا"

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

الإثنين، 25-03-2024 09:18 ص

العراق يُحمّل الشركات الأجنبية مسؤولية تأخير استئناف صادرات النفط

LYNXNPEK2O03C_L
الوكيل الإخباري - قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.

ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 % من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.

وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.

وقال العراق في آذار إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
414512784

ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

1711281773445

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

2202414144836324161291

فرصة للشراء .. انخفاض ليرة الذهب 6 دنانير في الأردن

2374041-1187165240

صندوق النقد: الصين يمكن أن تنمو بشكل أسرع

220241994224192386386

أسعار الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

463258

توقعات بتثبيت اسعار المحروقات محليا الشهر القادم

أخبار متعلقة
LYNXNPEK26057_L

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

65e856ad4c59b72dd1231617

قفزة في إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز

LYNXNPEK25037_L

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

file

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

LYNXNPEK24031_L

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

010

صندوق النقد الدولي يوصي العراق بتقليل اعتماده على النفط