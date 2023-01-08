العراق يعلن بدء الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء بمنتصف آذار

الوكيل الإخباري - أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان، الأحد، أن الإنتاج التجاري لمصفاة كربلاء سيبدأ في منتصف آذار المقبل، بطاقات تصاعدية تدريجية.

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وكان العراق أعلن في سبتمبر الماضي عن بدء عمليات التشغيل التجريبي للمصفاة النفطية الجديدة التي من شانها مساعدة العراق الغني بالنفط على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير.



وتبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفاة 140 ألف برميل في اليوم.



ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، إذ يصدر يوميا نحو 3.3 مليون برميل، فيما تشكل العائدات النفطية نسبة 90 % من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود. ( سكاي نيوز )

