روسيا قد تقلص إنتاج النفط 7 بالمئة ردا على السقف السعري

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، للتلفزيون الرسمي اليوم الجمعة، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.

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وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.



كما أضاف أن على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين فإن هناك طلبا عالميا على منتجات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو تنوع المشترين لمنتجاتها. ( روسيا اليوم )

