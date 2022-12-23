ارتفاع اسعار النفط عالميًا

الوكيل الاخباري-

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط توقعات بانخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الجاري، مما يهدئ المخاوف من أن تؤدي عاصفة شتوية عاتية في الولايات المتحدة للقضاء على نمو الطلب على الوقود في موسم العطلات.وبحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 88 سنتا، بما يعادل 1.1%، إلى 81.86 دولار للبرميل.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا، أو 1.2%، إلى 78.41 دولار للبرميل.وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر الجاري، مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات "رويترز".وقال المحلل في "أواندا"، إدوارد مويا، إن "أسعار الخام أعلى إذ يركز المتعاملون في الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي دون التركيز كثيرا على إلغاء آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في العطلات".