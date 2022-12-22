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الخميس، 22-12-2022 11:25 ص

51 مليار دولار إيرادات النفط والغاز المتوقعة العام المقبل في قطر

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المالية القطرية إن إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز المتوقعة للعام القادم 51 مليار دولار مقارنة مع 42.3 مليار دولار لعام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 20.8 %.

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ووفقا لموقع وزارة المالية فإن إيرادات البلاد غير النفطية العام المقبل، ستكون 11.5 مليار دولار.


واعتمدت موازنة قطر المالية الجديدة للعام المقبل 65 دولارا لسعر برميل النفط.

 

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية العام المقبل.


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