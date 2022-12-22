24.9 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية خلال تشرين الأول

الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 4.4 %، لتبلغ 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

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ومقارنة مع الشهر السابق (شهر أيلول) تراجعت الصادرات 0.4 % وهو التراجع الشهري الرابع على التوالي.



وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.



وخلال العام الماضي، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية، بعدما بلغت 277.5 مليار ريال، ليكون بذلك قيمت ما صدرته السعودية منذ عام 2016 نحو 1.32 تريليون ريال. ( الاقتصادية )

