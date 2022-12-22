الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

اعلان صادر عن مكتب خدمة العلم في الجامعة الهاشمية

206 آلاف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي لوظيفة طابع _ أسماء

طوكيو: وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون الوضع حول أوكرانيا عبر الإنترنت في 22 ديسمبر

الأصفر يستقر.. أسعار الذهب في الأردن الخميس

التعليم العالي: 50 مؤسسة تعليم عالي عربية وأجنبية تم سحب الاعتراف بها منذ بداية العام

التعليم العالي: أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية منتصف الشهر القادم

الدوريات الخارجية: مدى الرؤية الافقية على الطرق الخارجية تتراوح من 10-100 متر

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

 
الخميس، 22-12-2022 10:30 ص

24.9 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية خلال تشرين الأول

ببب


الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 4.4 %، لتبلغ 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

اضافة اعلان


ومقارنة مع الشهر السابق (شهر أيلول) تراجعت الصادرات 0.4 % وهو التراجع الشهري الرابع على التوالي.


وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.


وخلال العام الماضي، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية، بعدما بلغت 277.5 مليار ريال، ليكون بذلك قيمت ما صدرته السعودية منذ عام 2016 نحو 1.32 تريليون ريال. ( الاقتصادية )



إقرأ ايضا
f011ebab-197181

لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

elaosboa34071

اجتماع حاسم للمركزي المصري والأعين تترقب سعر الجنيه

4 - Copy

الأصفر يستقر.. أسعار الذهب في الأردن الخميس

هيئة الاوراق المالية 2

البورصة 2022.. أداء قوي رغم صعوبة الظروف

ذهب3

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالمياً

كيف-اعرف-الذهب-نازل-ولا-مرتفع-اليوم

هل يعتبر الشراء والتداول بالذهب الآن مجدياً؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يجيب

أخبار متعلقة
096353a6-a03e-460a-b411-2a467d228601

السعودية.. الإيرادات غير النفطية تغطي 40 بالمئة من الإنفاق

للللل

النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

3e05e49d-2f0c3fb2-711b-429e-bf29-f343cb39e1b4-2048x1353

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ببببب

روسيا تُعلّق بعد فرض سقف سعري على نفطها

638b0d366793e

مسؤول أوكراني: يجب خفض سعر برميل النفط الروسي لـ 30 دولارا

Ri8Ewg28NpE9FJPICpTs5x1PiN3YzfGEyWAypJOo

مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي