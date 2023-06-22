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الخميس، 22-06-2023 07:31 ص

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

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الوكيل الاخباري - حافظت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس على معظم المكاسب التي حققتها أمس فيما تقيّم الأسواق انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية مقابل احتمال ضعف الطلب بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية الإقدام على مزيد من رفع أسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 77.04 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.48 دولار.


وارتفع الخامان دولارا للبرميل في الجلسة السابقة فيما صعدت أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما أدى توقعات بأن يؤدي نقصهما في أنحاء العالم لتقليص المزج مع الوقود الحيوي وزيادة الطلب على النفط.

 

سكاي نيوز


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