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الأربعاء، 21-06-2023 09:24 ص

النفط يواصل خسائره بفعل مخاوف النمو الصيني وقوة الدولار

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط الأربعاء 21 حزيران، خسائرها لليوم الثالث على التوالي، على خلفية ارتفاع الدولار بفضل انتعاش سوق الإسكان الأميركية بينما استمرت مخاوف الطلب خشية ألا يكون التحفيز النقدي في الصين كافيا لإنعاش النمو.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو 0.3%، إلى 75.69 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً، أو 0.2%، إلى 71.06 دولار للبرميل.


وارتفع الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن بناء المنازل في الولايات المتحدة ارتفع في مايو أيار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، وزادت تصاريح البناء، مما يشير إلى أن سوق الإسكان قد تتعافى بعد أن تأثرت برفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.


وتؤثر قوة الدولار على الطلب على النفط لأنها تجعل السلعة المسعرة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


ولا تزال السوق قلقة بشأن تعثر الانتعاش في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.


وفي محاولة لتعزيز النمو، خفضت بكين أمس الثلاثاء معدلات الفائدة الرئيسية على القروض لأول مرة في عشرة أشهر.


وخفضت الفائدة على القروض لأجل عام وخمسة أعوام بواقع 10 نقاط أساس، وهو ما يقل عن التوقعات.


وجاء خفض معدل الفائدة في أعقاب بيانات اقتصادية أظهرت أن قطاعي التجزئة والمصانع في الصين يجدان صعوبة في الحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام عقب التخلي عن قيود كورونا.

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