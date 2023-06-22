تصريحات باول تهبط بمؤشرات الأسهم الأمريكية

الوكيل الاخباري - أيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال جلسة استماع أمام الكونجرس، مواصلة رفع معدلات الفائدة مع التخفيف من وتيرتها، ما انعكست تصريحاته إيجابيا على أسعار النفط وتراجعت بالأسهم الأمريكية والدولار.

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وقال باول للجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية "بالنظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها، من المنطقي أن نرفع المعدلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا"، مضيفا أن المعركة على التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل" وأن المسؤولين متفقون على ترجيح الحاجة إلى رفع تكلفة الاقتراض رغم وقف رفع الفائدة مؤقتا.



تأتي تصريحات باول بعد أسبوع على تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد المعدل لمصلحة إبقاء معدلات الفائدة ثابتة بعد رفعها عشر مرات متتالية في غضون أكثر من عام بقليل.



وقال "يتوقع جميع المشاركين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أنه سيكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بعض الشيء بحلول نهاية العام".



وتابع "قدرنا أنه سيكون من الحكمة إبقاء النطاق المستهدف ثابتا للسماح للجنة بتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".



ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل معدل الإقراض الأساسي بخمس نقاط مئوية منذ آذار (مارس) 2022، من مستوى قريب من الصفر إلى ما بين 5.0 و5.25 في المائة.

لكن على الرغم من هذه الخطوات المتشددة، ما زال معدل التضخم "أعلى بكثير" من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بحسب باول.

إلى جانب قراره بشأن معدل الفائدة في 14 حزيران (يونيو)، نشر الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية المحدثة التي اقترحت زيادة قد تكون ضرورية هذا العام بنصف نقطة مئوية.