العقوبات الغربية على روسيا تستثني بوتين.. وترهق اقتصاد بلاده!

الوكيل الاخباري- تتضمن الشريحة الأولى من العقوبات الأميركية على روسيا تشديد القيود القائمة على السندات الروسية من خلال حظر تداول أي سندات جديدة تصدرها الحكومة الروسية في السوق الثانوية.



وبذلك قطعت الولايات المتحدة أي وسيلة أمام روسيا لجمع التمويل من الأسواق الأميركية، علما أن أميركا كانت منعت المستثمرين الأميركيين من شراء السندات الروسية المقومة بالدولار منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها.



ومُنعت البنوك الأميركية من المشاركة في السوق الأولية للسندات السيادية بعملات غير الروبل منذ عام 2019.



وخلال العام الماضي، حظر بايدن المؤسسات المالية الأميركية من المشاركة في السوق الأساسية للسندات السيادية الروسية المقومة بالروبل.



المصارف الروسية

شملت العقوبات الأميركية أيضا منع التعامل مع مصرفين روسيين هما VEB bank والبنك الذي يقوم بصفقات قطاع الدفاع Promsvyazbank، وهما يمتلكان أصولا بثمانين مليار دولار، إضافة إلى فرض عقوبات على خمسة أشخاص روس وعائلاتهم.



من جانبها، أعلنت بريطانيا عن إلحاق عقوبات بخمسة مصارف روسية على صلة مع الكرملين وتجميد أصولها في بريطانيا، إلى جانب فرض عقوبات على ثلاثة أفراد من أصحاب الثروات الضخمة ضمن دائرة بوتين وتجميد أصولهم وحظرهم من السفر.

اضافة اعلان

العربية