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الجمعة، 07-04-2023 01:19 م

الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع 20.5% من ذروتها قبل عام

غذاء


الوكيل الاخباري - استمرت أسعار معظم السلع الغذائية الرئيسية بالعالم في مسار التراجع الذي سلكته منذ يوليو من 2021، فقد انخفض مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس ليتراجع بذلك 20.5 بالمئة حتى الآن عن الذروة التي سجلها قبل عام في أعقاب انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية.

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وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 126.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 129.7 نقطة لشهر فبراير، وهي أدنى قراءة منذ يوليو 2021.


وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وبالرغم من استمرار هذا الاتفاق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية تزداد صعوبة، وأضاف أنه ناقش مع نظيره التركي ما وصفه لافروف بأنه "تقاعس" في تنفيذ بنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود.


وأوضحت المنظمة، أن تراجع المؤشر يعكس انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وهو ما عوض ارتفاع أسعار السكر واللحوم.


وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الفاو "بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في الأسواق ، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي".


وأضاف "هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة للغذاء، حيث يتفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتزايد أعباء الديون".

 

سكاي نيوز


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