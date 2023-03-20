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الإثنين، 20-03-2023 03:20 م

بنك فرنسا يضاعف توقعاته للنمو إلى 0.6% لـ2023

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الوكيل الإخباري - ضاعف بنك فرنسا اليوم الاثنين توقعاته للنمو لـ2023 وبات يتوقع زيادة بنسبة 0,6 % لإجمالي الناتج المحلي، بعدما كانت نسبة النمو 0,3% بحسب توقعاته السابقة المنشورة في كانون الأول.اضافة اعلان


على صعيد التضخم، خفض بنك فرنسا توقعاته لـ2023 وبات يتوقع بلوغ أسعار السلع الغذائية ذروتها "بحلول نهاية النصف الأول من العام"، بحسب ماتيو لوموان الذي شارك في إعداد توقعات الاقتصاد الكلي للفترة بين 2023 و2025 التي نشرت الاثنين.

ولفت بنك فرنسا إلى أن الأسعار سترتفع بعد تلك الفترة ببطء أكثر، بفضل "التراجع المتوقع في سعر السماد والحبوب الزراعية و الأسعار الدولية للمواد الخام الزراعية".

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