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الأربعاء، 09-02-2022 10:13 ص

القطارنة يلتقي أعضاء مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي

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الوكيل الإخباري - عقد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة على هامش زيارته لاكسبو 2020 دبي أمس الثلاثاء، لقاءً تشاركيا مع مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي، بهدف تعميق التشاركية بين الجانبين والترويج لأهم الفرص والمزايا الاستثمارية في المملكة.

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وشارك بزيارته لمجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي والذي تأسس عام 2003 ويقع مقره في أبوظبي، سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة الامارات نصار الحباشنة ونائب المفوض العام الأردني في اكسبو دبي المستشار الاقتصادي في القنصلية الأردنية بدبي نادر السحيم.


وبحث الجانبين وضع آلية لتعزيز التشارك بين القطاع الخاص الأردني والاماراتي وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين، بهدف استعراض أوجه التعاون والحرص على تنمية العلاقات في شتى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.


القطارنة أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وحرص الجميع على مد جسور التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، موضحا ان الاستثمارات الإماراتية لعبت دوراً هاماً في الاقتصاد الأردني من خلال المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وخلق القيمة المضافة.

 




 

 


 

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