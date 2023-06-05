الكرملين: "أوبك+" مهمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

الوكيل الاخباري - قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، إن تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف الذي يضخ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي.

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أجرت أوبك+ تخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، منها مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل.



وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023. وقالت أوبك+ في اجتماعها في فيينا الأحد إنها ستمدد هذه التخفيضات حتى نهاية عام 2024 ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه اليوم بعد سبع ساعات من المحادثات.