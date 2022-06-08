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الأربعاء، 08-06-2022 02:48 م

الكرملين: الغرب يدفع روسيا نحو إفلاس مصطنع

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الوكيل الاخباري- شدد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن الغرب من خلال أفعاله يدفع روسيا نحو "تخلف مصطنع عن السداد"، في حين الواقع يدل على عدم وجود أسباب حقيقية للإفلاس.

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وجاء تصريح المسؤول ردا على سؤال في هذا الشأن طرح في إيجاز صحفي عقده بيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال للصحفيين: "يدفع الغرب بالفعل روسيا نحو التخلف عن السداد. ولكن هنا يجب علينا دائما الإشارة إلى أن هذا تخلف مصطنع، لأنه لا توجد أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن السداد".

ودعا بيسكوف الصحفيين للتأكد من وزارة المالية الروسية حول الآلية التي ستتبعها روسيا في سداد التزاماتها الدولية، وقال: "فيما يتعلق بآليات الدفع من الأفضل أن يوجه سؤال لوزارة المالية الروسية".

وفي وقت سابق، في 3 يونيو الجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي في الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا المركز الوطني للتسويات (NSD)، والذي يستخدم لخدمة الأوراق المالية، بما في ذلك سندات الحكومة الروسية.

 

روسيا اليوم

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