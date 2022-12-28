الكرملين: لم نستشر أوبك+ بشأن الرد على سقف أسعار النفط

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن بلاده لم تستشر مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي.

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وأشار بيسكوف إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه "الإجراءات غير القانونية".



وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت مطلع الشهر على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، بهدف تقليل إيرادات موسكو من صادرات النفط، وبالتالي التأثير على قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.



وقال بيسكوف إن الاتصالات بين موسكو وتحالف "أوبك+"، الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمر إزاء قضايا أخرى. ( سكاي نيوز )





