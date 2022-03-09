الكرملين يتحدث عن الرد على وقف الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز من روسيا

الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستعمل على أساس مصالحها عند الرد على وقف الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين.

اضافة اعلان

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستتخذ إجراءات بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز الروسيين، قال بيسكوف "نحن نحمي مصالحنا وسنفعل كل شيء بما يتفق بدقة مع مصالحنا".



ولفت إلى أن روسيا كانت ولا تزال ضامنا موثوقا لأمن الطاقة العالمي وتعتز بسمعتها كمورد موثوق لموارد الطاقة. وأشار إلى أن الوضع في أسواق الطاقة مضطرب للغاية.



كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة أعلنت بحكم الأمر حربا اقتصادية ضد روسيا، وقال: "الولايات المتحدة أعلنت بالطبع حربا اقتصادية على روسيا وهي تشن هذه الحرب بحكم الأمر الواقع".



وردا على سؤال حول احتمال قيام روسيا بتأميم الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية، قال بيسكوف، إن جميع الخطوات التي ستتخذ كرد على العقوبات الغربية تقوم الحكومة الروسية بتطويرها.



وأضاف بيسكوف، أن السلطات الروسية تعمل على إيجاد حلول فيما يتعلق بخروج الشركات الغربية من السوق الروسية واحتمال ارتفاع معدلات البطالة في روسيا.



وفرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وشملت العقوبات أكبر البنوك الروسية "سبيربنك" و"في تي بي"، كذلك أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية. كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية.



وجاء فرض العقوبات الغربية بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وذلك بعد أن تجاهلت الدول الغربية تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

روسيا اليوم