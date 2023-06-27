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الثلاثاء، 27-06-2023 08:49 ص

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي غير مسبوق

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الوكيل الاخباري - لامست الليرة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر من الثلاثاء خلال ساعات شهدت انخفاضا في السيولة بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.


وزادت الليرة فيما بعد بشكل طفيف بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش، لتسجل 26.05 دون تغير يذكر عن مستوى إغلاقها يوم الاثنين.


نزلت الليرة بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.


واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة يوم الخميس.

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غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.

 

سكاي نيوز


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