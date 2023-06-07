هبوط تاريخي لليرة التركية

الوكيل الإخباري - هوت الليرة التركية 7 % خلال تعاملات الأربعاء، مسجلة مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن الحكومة التركية الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر.



وتتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو.



ولامست الليرة مستوى قياسي منخفضا عند 23.16 للدولار في خلال جلسة اليوم لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19 % تقريبا.



وأعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيرا للمالية.

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وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى "أساس منطقي". ( سكاي نيوز )

