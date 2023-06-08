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الخميس، 08-06-2023 09:23 ص

الذهب عالمياً يرتفع مع ترقب السوق لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر اقترب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع 1% في الجلسة السابقة.


وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1961.00 دولار.


وقال أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل بينما أسعار الذهب عالقة في نطاق بين 1930 و1985 دولارا، وقد تخترق النطاق العلوي بمجرد صدور قرار من المركزي الأمريكي بذلك.


وقال اقتصاديون إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 حزيران، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

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