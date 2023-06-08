الخميس 08-06-2023
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الدولار يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأميركية والعالمية

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الخميس، 08-06-2023 07:51 ص

الدولار يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأميركية والعالمية

دولارات 2


الوكيل الإخباري - انخفض الدولار، الخميس، على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يقيّم المتداولون إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، حتى لو امتنع عن ذلك الأسبوع المقبل.

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وتشير التوقعات على نحو متزايد إلى أن أسعار الفائدة الأميركية والعالمية قد تشهد المزيد من الارتفاع، وذلك بعد إقدام بنك كندا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي على زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.


فقد رفع بنك كندا الأربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 بالمئة بعد توقف أربعة أشهر، في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 11 عاما، محذرا من مزيد من الرفع في المستقبل.

واستقر الدولار الكندي في أحدث تعاملات عند 1.3365 للدولار، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.3321 للدولار في الجلسة السابقة.

 

سكاي نيوز

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