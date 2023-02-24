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الجمعة، 24-02-2023 11:28 ص

المؤشر نيكي الياباني يحقق أكبر قفزة في شهر

ممم


الوكيل الاخباري - سجل مؤشر نيكي الياباني أكبر قفزة له في شهر في جلسة اليوم الجمعة، متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهر الذي بلغه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق ودعم محافظ بنك اليابان القادم لسياسة التيسير النقدي الحالية.

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وأنهى المؤشر اليوم مرتفعا 1.29بالمئة إلى 27453.48 نقطة.
وكان نيكي، قد انخفض إلى أدنى مستوى منذ 23 كانون الثاني عند 27046.08 نقطة يوم الأربعاء، وفق شبكة سي ان بي سي الاقتصادية.


وساهم عملاقا صناعة طوكيو إلكترون وأدفانتست بما يقرب من نصف إجمالي مكاسب المؤشر نيكي البالغة 349 نقطة.  


وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.67 بالمئة إلى 1.986.43 نقطة.

 

بترا


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