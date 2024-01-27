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السبت، 27-01-2024 10:50 ص

المجوهرات ومحضرات الصيدلة تحد من انخفاض الصادرات بالأردن

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الوكيل الإخباري - ساهم ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة، في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2023، بنسبة 72.1%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 23.3% والمواد الأخرى بنسبة 11.3%.

 

ووصلت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية تشرين الثاني الماضي لعام 2023، نحو 754 مليون دينار، مقارنة مع 438 مليونا لنفس الفترة من عام 2022، فيما بلغت قيمة صادرات محضرات الصيدلة حوالي 465 مليون دينار، مقابل 377 مليونا لذات الفترة من عام 2022، أما عن المواد الأخرى فبلغت قيمتها 3.058 مليارات دينار، مقارنة مع 2.747 مليار دينار للفترة المقابلة من العام 2022.

 

وفي المقابل، تراجعت نسب الصادرات الوطنية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2023، لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 12.6%، الأسمدة بنسبة 12.3%، والبوتاس الخام بنسبة 36.6%، والفوسفات بنسبة 23.6%.

 

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2023، نحو 1.246 مليار دينار، مقابل 1.426 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2022، كما بلغت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 911 مليون دينار، مقارنة مع 1.039 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2022.

 

كما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2023، نحو 616 مليون دينار، مقارنة مع 972 مليونا لنفس الفترة من العام 2022، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 556 مليون دينار، مقارنة مع 728 مليونا للفترة نفسها من عام 2022.

 

وأظهرت البيانات الإحصائية، انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي من عام 2023 بنسبة 1.6%، لتبلغ 7.606 مليارات دينار، مقارنة مع 7.727 مليارات دينار للفترة ذاتها من عام 2022.

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