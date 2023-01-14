المخاطر العالمية 2023: ما أبرز التحديات التي يمكن أن تواجهها ‏البشرية؟

الوكيل الإخباري - في عام 2022 واجه العالم مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة الارتباط والتعقيد، بما في ذلك التعافي من كورونا والصراع بين روسيا وأوكرانيا، ومعدلات التضخم المرتفعة وإحداث تغير المناخ المدمرة.
وأدت الاضطرابات التي حدثت في سلاسل الغذاء والطاقة والإنترنت وسلسلة التوريد والأمن الاقتصادي والعالمي إلى تحديات زادت من الصعوبة على الشركات ومدى استجابتها واستراتيجياتها على المدى القريب والطويل.
ونظراً للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي والتجاري والشخصي المحددة في تقرير المخاطر العالمية لعام 2023، يجب على المؤسسات والشركات إعادة تركيز منهجيتها في إدارة المخاطر والمرونة لديها للتغلب في الوقت نفسه على أزمات اليوم والاستعداد للمخاطر المستقبلية.
وبين التقرير أنه يمكن ذلك من خلال التفكير بشكل إبداعي وتعاوني حول المخاطر، ويمكن للشركات والحكومات في المجتمعات تطوير مرونة هيكلية فعالة وطويلة الأجل.
المرونة في مواجهة المخاطر
وتؤكد مرونة المخاطر على مستوى المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة ومديري المخاطر بشكل استباقي على اتخاذ قرارات قائمة على المخاطر بشكل أفضل، بدلاً من الاستجابة للأزمات أو الأحداث.
تتضمن الأسئلة المهمة للمنظمات في عام 2023 ما يلي:
- كيف نتجاوز معايير وأدوات إدارة المخاطر التقليدية، بالنظر إلى تعقيدات المخاطر والتفاعلات الحالية؟
-ما هي الاستراتيجيات التي ستساعدنا في التعامل مع - ومساعدة موظفينا على إدارة - أسوأ ضغوط تضخمية يواجهها العالم منذ سنوات؟
- كيف يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على أعمالنا؟
في عام 2023 ، هناك ثلاثة مجالات ينبغي للمنظمات أن تنظر في تركيز جهود المرونة عليها هي:
- تسريع الاستثمار في الطاقة الخضراء والمناخ والطبيعة
- تحسين صحة الموظف ورفاهيته
- تعزيز المرونة السيبرانية
أولاً: تسريع الاستثمار في الطاقة الخضراء والمناخ والطبيعة
يُنظر إلى الفشل في التخفيف من حدة تغير المناخ على أنه تهديد خطير قصير المدى والمنظمات الأقل استعدادًا لمواجهته.
وتفاقم هذا الخطر في عام 2022 بسبب العودة المؤقتة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وعشرات من الكوارث المناخية التي بلغت خسائرها مليارات الدولارات والتي دمرت العديد من المجتمعات.
كما أن 6 من أهم 10 مخاطر من حيث شدة الخطورة على المدى الطويل تتعلق بالبيئة وتغير المناخ.
يحتاج العالم للتكيف مع تخفيف المخاطر بشكل ضروري لمقاومة تغير المناخ على المدى الطويل، وكذلك وسريع الاستثمارات في استراتيجيات التحول إلى الطاقة الخضراء.
وعلى الرغم من زيادة الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة - من المتوقع أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022 - لا تزال هناك عوائق تحول دون الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
ومع ذلك ، فإن الأساليب الجديدة لتقييم المخاطر يمكن أن تساعد الشركات والحكومات والأسواق المالية على التغلب على هذه الحواجز وتسريع التحول. يمكن تطبيق هذه الأساليب على أحدث مشاريع أمن الطاقة والاستدامة التي تستفيد من الحوافز الخضراء التي تهدف إلى تحفيز الاقتصادات.
ثانياً: تحسين صحة الموظف ورفاهيته
يعد الحفاظ على صحة الموظفين في ظل تكاليف المعيشة والأمراض المعدية والأزمات السياسية والبيئية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق المرونة على المدى الطويل.
ومن المرجح أن تحقق الشركات التي تفهم وتتعامل مع احتياجات مكان العمل والاحتياجات الشخصية لموظفيها أداءً أفضل في المنافسة على المواهب وفي قدرتها على الاستجابة بفعالية للأزمة.
على سبيل المثال، في مواجهة كورونا، تكيفت المؤسسات والشركات بسرعة مع العمل عن بعد وبروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة.
سلطت هذه التغييرات الضوء على أهمية رفاهية الموظف في كل من الصحة البدنية والعقلية. كما سلط الوباء الضوء على أهمية اللبنات الأساسية مثل الوصول الرقمي إلى الرعاية الصحية.
لتعزيز وحماية رفاهية الموظفين وإنتاجيتهم، يجب على الشركات النظر في قيمة ترتيبات العمل المرنة؛ وتوافر التدابير الصحية الوقائية مثل اللقاحات والفحص؛ وإطلاق مبادرات الصحة العقلية للموظفين؛ وتنمية ثقافة الصحة الشاملة.
ثالثاً: الحفاظ على بيئات إلكترونية آمنة
يشكل الابتكار القائم على التكنولوجيا أمرًا حيويًا للنجاح المؤسسي داخل الشركات في الوقت الحاضر.
ومع قيام الشركات بتطوير ونشر التكنولوجيا التحويلية - من blockchain إلى الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الهندسة الوراثية وما بعدها - يجب عليها حماية الملكية الفكرية والعمليات الخاصة بها، بالإضافة إلى البيانات الحساسة التي يتم جمعها من الموردين والموظفين والعملاء.
وهذا يشمل تطوير القدرة على الصمود أمام المخاطر الإلكترونية، والتي تتطور بسرعة مثل التقنيات الجديدة.
يتطلب الاستعداد للمخاطر الإلكترونية والاستجابة لها بشكل فعال نهجًا مؤسسيًا بالإضافة إلى نظرة ثاقبة لشبكات الموردين الممتدة ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في مجال التهديد.
ويمكن للمؤسسات اتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال وضع ضوابط إلكترونية لأفضل الممارسات ، والتي يمكن أن تخفف من المخاطر السيبرانية، وتحسن المرونة السيبرانية والاستعداد للاضطرابات المستقبلية. ( CNBC)