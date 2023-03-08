المركزي الأميركي : لم نتخذ قرارا بعد بشأن مقدار رفع الفائدة في آذار

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، غيروم باول، الأربعاء إنّ المسؤولين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيتخذونه في اجتماعهم المقبل بخصوص السياسة النقدية.



وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب في إطار شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية "لم نتخذ أي قرار بشأن اجتماع آذار/مارس، ولن نفعل ذلك حتى نرى البيانات الإضافية" التي ستصدر من الآن وحتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الفترة من 21 إلى 22 آذار/مارس.



وتابع باول قائلا: "لسنا على مسار محدد مسبقا" وستساعد البيانات القادمة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس، أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمسؤولين.



وأشارت تعليقات باول الثلاثاء والأربعاء إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة لفترة أطول في ضوء البيانات الاقتصادية القوية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

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