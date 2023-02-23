تذبذب أسعار الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - تذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، ورغم ارتفاعها قليلا إلا أنها لم تستطع تعويض ما خسرته يوم الثلاثاء الماضي من نقاط بلغت أكثر من 900 نقطة.

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ويتخوف المستثمر الأميركي من أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق مداولات اليوم، حوالي 100 نقطة فقط ليصل إلى 33150 نقطة، فيما استقر مؤشر (S&P500) عند 4014 نقطة.

أما مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلةـ ارتفع 80 نقطة تقريبا ليصل إلى 11590 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر "وسترن تكساس" للنفط الخام عند 75 دولارا للبرميل الواحد.



بترا