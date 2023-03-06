الدولار يهبط والسوق تترقب شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي بالكونغرس

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار على نطاق واسع الاثنين إذ يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف شباط والذي سيصدر في نهاية الأسبوع ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.

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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية، 0.182% إلى 104.420. وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ كانون الثاني.



وبعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الماضي، رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي بواقع 25 نقطة أساس في أحدث اجتماعين له لكن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية أذكت المخاوف بالسوق من أن يعود البنك لرفع الفائدة بقوة.

