المركزي الأوروبي يُحذر من استمرار مخاطر التضخم في العالم

الوكيل الإخباري - حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد بإحداث تغييرات طويلة الأمد، ما يجعل الضغوط التضخمية في العالم أعلى من المعتاد .

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وقالت لاغارد، إن محافظي البنوك المركزية يجب أن يكونوا منتبهين للغاية بحيث لا تتسلل التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية إلى التضخم على المدى المتوسط من خلال الأجور التي تلاحق الأسعار بشكل متكرر.



وأشارت إلى أنه اذا أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار دورا أكبر في التكيف".

وتأتي تعليقات لاغارد بعد تصريحات سابقة أدلى بها جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، الذي حذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتغلب بعد على التضخم.



يمر محافظو البنوك المركزية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، بمنعطفات حرجة في معاركهم ضد التضخم.