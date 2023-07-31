صدور بيانات التضخم في أوروبا.. اليورو يرتفع والذهب يعمق خسائره

الوكيل الإخباري - صدر بيانات التضخم لمنطقة اليورو والتي تؤثر بشكل رئيسي على قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.



وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لمنطقة اليورو عن شهر يوليو على أساس سنوي 5.3%، كما جاء في التوقعات، وهبوطًا من الصعود بـ 5.5% في قراءة شهر يونيو.



أما على أساس شهري فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو تراجعًا بـ 0.1%، فيما توقع الخبراء 0.3%، وهو أقل من 0.3% في قراءة يونيو.

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وبالنظر إلى البيانات الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي لمنطقة اليورو نموًا بـ 5.5% وهو أعلى من التوقعات 5.4%، فيما سجلت القراءة الماضية 5.5%.

