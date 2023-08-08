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الثلاثاء، 08-08-2023 12:19 م

مبيعات التجزئة البريطانية بأدنى مستوى في 11 شهرا

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الوكيل الاخباري - أعلن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم الثلاثاء، أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر متأثرا بارتفاع التضخم الى جانب هطول أمطار غزيرة في تموز الماضي، ليتراجع معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.

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وقال الاتحاد إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر تموز من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهراً والبالغة 3.9 %.


ولم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن مزيدا من تراجع القوة الشرائية في الأشهر المقبلة.


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