انخفاض طفيف على الدولار مع اقتراب نشر بيانات التضخم في أمريكا

الوكيل الاخباري - يكافح الدولار للحفاظ على قيمته يوم الاثنين بعدما قدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة القليل من المؤشرات حول وضع الاقتصاد وفي ظل تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم المزمع صدورها من أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.

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وأظهرت بيانات نشرت سابقا أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأمريكي جاء أقل مما كان متوقعا في يوليو تموز، لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور وشهد تراجعا في معدل البطالة.



وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات عقب صدور بيانات الوظائف، لكن الخسائر جاءت محدودة بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.