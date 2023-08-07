الفيدرالي الأمريكي يعلن عن توقعاته لموعد خفض الفائدة

الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام المقبل.



وأضاف ويليامز: التضخم ينخفض كما هو مأمول، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل طفيف مع تباطؤ الاقتصاد".



كما توقع عضو الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة فوق 4٪ العام المقبل.



وأوضح: أن هناك إمكانية لخفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2024، اعتمادا على البيانات الاقتصادية الواردة.

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وتتراجع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.33% إلى 1970 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنسبة 0.39% إلى 1935 دولار للأوقية.





