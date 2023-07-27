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الخميس، 27-07-2023 03:23 م

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي

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الوكيل الإخباري - مرة أخرى وبما يتفق مع التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الخميس، لتصل إلى مستوى 4.25 بالمئة، ولتصل معدلات الفائدة للإقراض إلى 3.75 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ المركزي الأوروبي، لتكون هذه الزيادة التاسعة على التوالي منذ العام الماضي، وذلك للسيطرة على التضخم.

تأتي هذه الزيادة رغم البيانات السلبية التي تأتي من اقتصاد القارة العجوز، فقد كشفت البيانات هذا الأسبوع عن تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في يوليو، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع.

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وانخفض مؤشر مديري المشتريات لستاندرد اند بورز، إلى 48,9 في يوليو من 49,9 في يونيو.

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