الدولار قرب أدنى مستوى في عام

الوكيل الاخباري - تحرك مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام، إذ يترقب المستثمرون محفزات جديدة لمعرفة ما إذا كان الدولار سيواصل الهبوط في أعقاب تقرير التضخم الذي جاء أخف وطأة من المتوقع الأسبوع الماضي.

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وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة إلى 99.84 في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، بعدما هوى لأدنى مستوياته منذ أبريل 2022 الجمعة.



كما سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له خلال 2023 في الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت بيانات مزيدا من التراجع في التضخم بالولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مما يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

سكاي نيوز