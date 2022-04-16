المركزي الروسي: الطلب على الروبل بلغ مستوى قياسيا في أواخر فبراير

الوكيل الاخباري-قالت النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي كسينيا يوداييفا، إن الطلب على الروبل ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أواخر فبراير/شباط، لكن الرفع الطارئ لسعر الفائدة إلى 20% ساعد على زيادة جاذبية الودائع المصرفية.



وتعرض القطاع المالي والاقتصاد الروسي لضربة من العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت لمعاقبة موسكو على ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير/ شباط.



وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

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