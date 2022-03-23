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الأربعاء، 23-03-2022 10:05 ص

وفد من البنك الدولي يزور المملكة لبحث سبل رفع الدعم

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الوكيل الإخباري - يصل إلى الأردن، اليوم الأربعاء، وفد من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا حسن، لبحث سبل رفع مستوى دعم البنك للأردن والمشاريع التنموية.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يلتقي الوفد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء أبرز وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، للاطلاع على مشاريع البنك في الأردن وبحث أفق التعاون في مجالات عدة.

ويزور الوفد مركزا لمكتب صندوق المعونة الوطنية في أحد محافظات المملكة، ويطلع على مشروعات البنك في عدد من المحافظات.

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