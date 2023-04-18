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الثلاثاء، 18-04-2023 02:07 م

المركزي الروسي: تبني احتياطيات من أصول لا يمكن استهدافها بعقوبات

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الوكيل الاخباري - نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم الثلاثاء إن روسيا تبني احتياطيات دولية بأصول لا يمكن استهدافها بعقوبات غربية.اضافة اعلان


وجمدت دول غربية نحو 300 مليار دولار، أو ما يعادل نصف الاحتياطيات الدولية الروسية، بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا العام الماضي.

وقال البنك المركزي الروسي في السابق إنه يعتبر الذهب واليوان الصيني والعملات الأجنبية التي يحتفظ بها نقدا أصولا آمنة من جولات أخرى محتملة من العقوبات الغربية. ( investing

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