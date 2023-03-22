اتفاقيات اقتصادية ضخمة بين الصين وروسيا

الوكيل الإخباري - وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، في موسكو وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية - الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي تتضمن تمديد شراكتهما الاستراتيجية حتى 2030.

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والوثيقتان هما "بيان مشترك من قبل روسيا والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لـ 2030".



وتم الاتفاق بين البلدين على زيادة شحنات الغاز الإضافية للصين وتوسيع خطوط النقل بينهما من خلال بناء الطرق والجسور، وأكد شي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، وقيام الصين بتصدير مزيد من السلع الإلكترونية إلى روسيا.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوثائق الموقعة تدل على مستوى العلاقات بين موسكو وبكين التي هي عند أعلى مستوى في التاريخ، كذلك لفت إلى أن الوثائق الموقعة مع الصين تتضمن هدفا بمضاعفة حجم التجارة معها.



وعقدت في قصر الكرملين الكبير في العاصمة الروسية مباحثات القمة بين بوتين وشي وجرت على مرحلتين الأولى في إطار اجتماع مغلق وضيق بين الزعيمين، والمرحلة الثانية جرت في إطار اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، وعقب ذلك تم توقيع مجموعة من الوثائق.