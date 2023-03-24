انخفاض أسعار النفط عالميا اليوم

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تخمة محتملة في معروض الخام بالأسواق.
وبحلول الساعة 08:53 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.19% إلى 69.83 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% إلى 75.76 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس أغلقت عقود "برنت" على تراجع بنسبة 1% عند 75.91 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود الخام الأمريكي على تراجع بنسبة 1.3% عند 69.96 دولار للبرميل.
وجاء التراجع بعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق.