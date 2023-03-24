انخفاض أسعار النفط عالميا اليوم

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تخمة محتملة في معروض الخام بالأسواق.

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وبحلول الساعة 08:53 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.19% إلى 69.83 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% إلى 75.76 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".



وأمس أغلقت عقود "برنت" على تراجع بنسبة 1% عند 75.91 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود الخام الأمريكي على تراجع بنسبة 1.3% عند 69.96 دولار للبرميل.



وجاء التراجع بعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق.

روسيا اليوم