المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي أن اختبار الروبل الرقمي في البلاد عبر تعاملات حقيقية وعملاء حقيقيين، سيبدأ في أغسطس المقبل.



اضافة اعلان

وجاء في بيان المركزي الروسي: "لقد تم اعتماد القانون الخاص بالروبل الرقمي. نحتاج الآن إلى اعتماد اللوائح اللازمة ونتوقع ذلك في أقرب وقت ممكن. نخطط لبدء تجربة روبل رقمي حقيقي في أغسطس 2023".



وأمس اعتمد مجلس الدوما قانونا يحدد معايير التعامل بالروبل الرقمي، وتنفيذ المدفوعات باستخدامه.



ويضع القانون الجديد أساسا واضحا لعدد من المفاهيم، من أبرزها "منصة الروبل الرقمي" و"قواعد منصة الروبل الرقمي" و"مشارك منصة الروبل الرقمي" و"مستخدم منصة الروبل الرقمي" و"الحساب الرقمي (المحفظة الإلكترونية)".



والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

روسيا اليوم