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السبت، 09-04-2022 12:59 م

المركزي السعودي يعتمد إجراءات احترازية عاجلة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي

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الوكيل الإخباري -أكد البنك المركزي السعودي، على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.

وأوضح البنك في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.

وأشار البنك المركزي إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، يأتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة.

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